Aufregung um Zustellung von „Essen auf Rädern“

Personalengpass

Fakt sei, dass ein Personalengpass eingetreten sei und man vorsorglich alle Bezieher angeschrieben hätte. Glücklicherweise habe sich inzwischen aber eine neue Fahrerin gefunden. Weiters betont der Bürgermeister, dass es keine Ausfälle gegeben hätte: „Alle Essen wurden und werden wie gewohnt zugestellt.“ Von Montag bis Samstag sind zwei Busse der „SeneCura“ im Auftrag der Stadt Bludenz unterwegs – und daran werde sich auch so schnell auch nichts ändern. Alle anderen Behauptungen entsprächen nicht der Wahrheit. Konflikte auf dem Rücken älterer Mitbürger auszutragen, könne er auch in Wahlkampfzeiten nicht akzeptieren. „Das ist nicht die Art, wie ich mir gemeinschaftliche Politik in Bludenz vorstelle.“