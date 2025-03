Ab 14 Uhr LIVE: Jubelt Stadlober im Skiathlon?

Damals platzte ihr Medaillentraum nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen, wie schon 2019 in Seefeld kränkelte sie ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt. Am knappsten dran am Podest war sie 2021 in Oberstdorf als Vierte des Skiathlons. Auch diesmal ist ihr erstes Rennen wohl das aussichtsreichste. „Im Skiathlon bin ich am konstantesten gelaufen. Ich kann gut klassisch laufen, ich kann gut Skaten“, sagte Stadlober. Sie erwartet ein Ausscheidungsrennen. „Der Klassisch-Part der Strecke ist schon schwierig, das kommt mir zugute, der Skating-Teil ist ein bisschen leichter, da kann man mitschwimmen, es wird das Feld aber trotzdem zerreißen.“