Reifen von 12 Autos platt: Frau beinahe verunfallt

Schwangere und Kleinkind gerieten fast in Gegenverkehr

Etwa bei Manuel B. (Name geändert). Der Familienvater postete ein Foto, machte seinem Ärger Luft. Er verstehe die Anliegen von Klimaaktivisten, so B. zur „Krone“. Dennoch habe er den Zettel erst nicht gelesen. Als seine Frau – sie ist im achten Monat schwanger – die dreijährige Tochter in den Kindergarten bringen wollte, geriet sie in den Gegenverkehr. Einen Unfall konnte sie noch verhindern, Felge und Radkasten sind aber beschädigt. Nicht auszudenken, was hätte passieren können.