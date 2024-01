Aktivisten lassen Luft aus Dutzenden Autos in NÖ

„Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ Mit diesem Satz wandten sich Aktivisten der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ („Die Reifen-Auslasser“) an mehrere Autofahrer in Wiener Neustadt. Denn dort soll die Gruppierung Luft aus den Reifen zahlreicher Pkw gelassen haben. Besonders SUV waren von der Aktion betroffen. Die Polizei ermittelt nach mehreren Anzeigen von Montagvormittag.