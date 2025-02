Lkw in Flammen: Feuerbrunst auf Autobahnbrücke

Sirenenalarm kurz vor zwei Uhr früh im Bezirk Spittal an der Drau: Ein mit Keramik- und Kunststoffteilen beladener Sattelzug stand auf der Tauernautobahn in Richtung Salzburg im Gemeindegebiet von Krems in Vollbrand. Der Lenker konnte das brennende Gefährt gerade noch rechtzeitig auf den Pannenstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen.