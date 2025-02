Medvedev klagt: Bestraft, weil er ein Russe ist?

Großer Frust Medvedevs mit sich und der Welt

Dabei hatte für Medvedev im Spiel gegen Griekspoor alles so gut begonnen, er präsentierte sich im 1. Satz als überlegen und setzte sich auch klar mit 6:2 durch. Danach blieb die Nummer 6 der Welt gegen die Nummer 47 zwar weiterhin am Drücker, aber mit der Chancen-Verwertung haperte es, wovon acht vergebene Breakbälle und vier vergebene Matchbälle zeugten. Im Tiebreak zog er dann zwar schnell auf 4:1 davon, verlor am Ende aber dennoch – was den Frust Medvedevs mit sich und der Welt noch steigerte.