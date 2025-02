Auf Regen und Schnee folgen erste Frühlingsgefühle

Bevor uns die Sonne zum Beginn der nächsten Woche so richtig verwöhnt, erwarten uns am Freitag noch ein paar Schauer im Land. Vor allem im Süden und in der Mitte des Landes wird es nass – und das nicht nur in Form von Regen: Zwischen 600 und 900 Metern Höhe könnte es auch schneien.