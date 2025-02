Wende! FC Bayern zieht Angebot an Kimmich zurück

Tür noch nicht zu

Eine Verlängerung sei allerdings noch nicht vom Tisch. „Der Klub und Kimmich sind auch noch nach dem zurückgezogenen Vertragsangebot in Gesprächen“, so die „Bild“. Doch ein Abgang wird offenbar immer wahrscheinlicher. Zudem haben zahlreiche europäische Topvereine großes Interesse an Kimmich.