Landwirt wegen NS-Devotionalien vor Gericht

NS-Wiederbetätigung

Nach Verbüßung der dafür verhängten Gefängnisstrafe wurde der Innviertler im Oktober 2024 gleich wieder wegen der aktuellen Vorwürfe in Untersuchungshaft gesetzt. Zusätzlich zur schwarzen Sonne, die sogar in Google Maps-Satellitenbildern zu sehen sein soll, habe er unter anderem eine Vielzahl von Bildern und Videos mit nationalsozialistischen Inhalten per WhatsApp an andere geschickt. Bei der letzten Razzia wurden auch zwei Scheine Falschgeld gefunden, für die sich der Innviertler einen weiteren Anklagepunkt einhandelte.