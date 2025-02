Experten tagten zu Zukunft der Bauwirtschaft

Tag der Kärntner Bauwirtschaft

Im Rahmen des Tages der Kärntner Bauwirtschaft wurde über die vorherrschenden Herausforderungen diskutiert. Immerhin gibt es in Kärnten etwa 5000 Unternehmen, in denen mehr als 40.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Für Kelag-Vorstand Reinhard Draxler ist die Energiewende, eine Chance für innovative Unternehmen und Mitarbeiter. „In den kommenden zehn Jahren investiert die Kelag 3,8 Milliarden Euro in die Energiewende. Alleine 2,7 Milliarden fließen in die Sektoren Bau sowie zahlreiche Nebengewerbe.“