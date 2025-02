Vergessene Rebsorte wird wieder neu entdeckt

Furmint-Renaissance

Damit trägt der pannonische Pionier maßgeblich zu einer Erfolgsstory bei, die jetzt so richtig von Neuem beginnt. Auf vier von 20 Hektar der Familie Schuster gedeihen erstklassige Furmint-Trauben. „Diese Rebsorte hatte anno dazumal in unserer Region eine große Rolle gespielt, ist seit dem späten 19. Jahrhundert jedoch in Vergessenheit geraten“, erklärt Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep. Laut Experten liegt die Furmint-Renaissance voll im Trend.