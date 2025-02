Hiobsbotschaften! Klagenfurt steuert auf Pleite zu

Termin beim Landeschef am 20. März

Vor Sommer ist wohl kein Budget machbar, dann soll ein Doppel-Budget beschlossen werden. Mit den Parteien spricht der Konsolidierungsbeirat am Freitag, den nächsten Termin mit Landeshauptmann Peter Kaiser gibt es erst am 20. März. Über Förderungen muss neu verhandelt werden, sonst geht die erste Landeshauptstadt pleite. Denn die Ertragsanteile vom Bund an Klagenfurt sinken jährlich, die Transferzahlungen der Stadt an das Land steigen trotzdem an.