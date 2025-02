Afghane erkaufte sich Sprachdiplom – milde Strafe

Mangelnde Deutschkenntnisse

Nun stand der Afghane vor dem Problem, auch nach 13 Jahren Aufenthalt in Österreich kaum Deutsch zu sprechen. Eine Sprachprüfung zu bestehen, schien daher undenkbar. In Wien wandte sich der 35-Jährige schließlich an einen recht umtriebigen Pakistani, der gegen entsprechende Bezahlung bereits für andere Asylwerber zu den jeweiligen Prüfungen angetreten war. Dazu fälschte der Kriminelle zunächst den Flüchtlingsausweis. Auch bei den Sprachdiplomen selbst legte er fallweise Hand an, indem er diese inhaltlich verfälschte. Das ganze Ausmaß der betrügerischen Machenschaften des mittlerweile abgesondert verfolgten Pakistani flog im Zuge einer Hausdurchsuchung in Wien auf. Auf seinem Laptop fanden sich zudem unzählige Daten von Flüchtlingen, für die der Betrüger Urkunden gefälscht hatte.