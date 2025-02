Falsche Polizisten erbeuteten eine Million Euro

Die kriminelle Energie der Betrüger bereitet der Sonderkommission des Landeskriminalamtes NÖ „massive Sorgen“: Trotz permanenter Warnungen fallen Opfer auf Neffen-, Kaution- und Polizeitrick herein. So zockte etwa eine 31-jährige Frau von der Türkei aus Opfer in Österreich ab – sie sitzt in Haft.