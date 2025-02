Mahnwache für einen forcierten Klimaschutz

Wenn sie ihre roten Strickmützen anziehen, ihre Transparente ausbreiten und ihre Schilder in die Höhe halten, dann ist es wieder soweit: Die „Omas gegen Rechts“ halten ihre wöchentliche Mahnwache auf dem Kornmarktplatz in Bregenz ab. Am Donnerstagabend setzen die „Omas“ den Klimaschutz auf ihre Agenda. Die Wahl des Themas ist nicht zufällig: Im April 2024 erzielte der Verein „KlimaSeniorinnen Schweiz“ einen historischen Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR).