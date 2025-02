Im Vorjahr weniger Hochzeiten und Scheidungen

Eingetragene Partnerschaften haben 1737 verschiedengeschlechtliche (minus 5,8 Prozent) sowie 120 gleichgeschlechtliche Paare (plus 7,1 Prozent) geschlossen. In fünf Bundesländern gab es laut aktueller Analyse 2024 weniger Begründungen eingetragener Partnerschaften als im Vorjahr. Die deutlichsten Rückgänge waren in Niederösterreich (minus 15,5 Prozent) und Oberösterreich (minus 11,3 Prozent) zu verzeichnen. Einen deutlichen Anstieg gab es im Burgenland (plus 16 Prozent) und der Steiermark (plus 15,1 Prozent).