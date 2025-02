1000 Euro Belohnung für Hinweis auf Täter

Belohnung ausgeschrieben

Um Schwung in die Sache zu bringen, hat sich nun die deutsche Tierschutzorganisation Peta ins Spiel gebracht. Sie ließ wissen, dass es für Hinweise, die zur „rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen“ 1000 Euro gebe. Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei, telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym. „Der Unbekannte, welcher den Hund mutmaßlich vergiftet hat, muss schnellstmöglich gefunden und gestoppt werden“, betont Peta-Fachreferent Björn Thun.