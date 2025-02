Ausbau der Kontrollrechte: ÖVP würgt Opposition ab

Wie schnell sich der Wind drehen kann: In der vergangenen Legislaturperiode hatten sich noch alle Landtagsparteien zu einem Ausbau der Kontrollrechte bekannt – darunter auch die ÖVP, die damals in Folge der Inseratenaffäre rund um den Wirtschaftsbund allerdings mit dem Rücken zur Wand stand. In monatelangen Verhandlungen einigte man sich schließlich in zwölf von 13 Punkten auf eine weitgehende Reform des U-Ausschusses, strittig blieb einzig die Frage der Schlichtungsinstanz bei Aktenlieferungen. Die ÖVP, die auf einen einstimmigen Beschluss pochte, kündigte schließlich die Gespräche auf, was auf breites Unverständnis seitens der Opposition stieß.