Signa: Justiz befragte jetzt Südtirols Landeschef

Benko weiterhin in U-Haft

In Italien gibt es aufgrund der Causa einen Haftbefehl gegen Benko, der in Österreich aber nicht vollstreckt wird. Österreichische Staatsbürger dürfen wegen mutmaßlichen Delikten, wegen derer gegen sie auch im Inland ermittelt werden kann, nicht ausgeliefert werden. Der Tiroler Immobilien-Tycoon wurde am 23. Jänner in Innsbruck unter anderem wegen Betrugsverdachts festgenommen und befindet sich seither in Wien in Untersuchungshaft.