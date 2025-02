Dieser Winter war der trockenste seit 28 Jahren

Winter einmal mehr sehr mild

Und einmal mehr war der heurige Winter sehr mild, reicht aber nicht an das Vorjahr heran, als der zweitwärmste Winter der Messgeschichte verzeichnet wurde. Im Tiefland erreicht dieser Winter im heurigen Jahr „Platz 15 in der Reihe der wärmsten Winter der 258-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz 9 in der 174-jährigen Gebirgsmessreihe“, so Orlik.