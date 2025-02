Trotz Führung: ÖFB-Frauen verlieren in Deutschland

Für Deutschland war es der erste Sieg nach dem 2:2 in den Niederlanden. Die Niederländerinnen sind am 4. April in Almelo und vier Tage später in Altach der nächste ÖFB-Gegner. Zuvor treffen sie noch am Dienstagabend auf Schottland, den 0:1-Auftakt-Verlierer gegen Österreich in Ried am Freitag.