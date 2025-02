Angeklagte erscheint sturzbetrunken vor Gericht

Sache geht vor den Schöffensenat

Wackerle bleibt unbeirrt und richtet klare Worte an die Frau. „Wenn jemand wie Sie auf eine am Boden liegende Person zehnmal eintritt, der geht davon aus, dass das Opfer schwer verletzt wird.“ Aufgrund der Schwere der Tat entfällt die Zuständigkeit des Einzelrichters. So ergeht am Ende der Beschluss auf Verhandlung vor dem Schöffensenat. Da die Angeklagte bereits fünf Vorstrafen hat und zudem die Tat während offener Probezeit begangen hat, drohen ihr bis zu 15 Jahre Haft.