Skistar Manuel Feller hat den höchsten Werbewert

Generell ist Wintersport auch für Sportsponsoring der wichtigste Sektor, rund 30 Prozent kommen aus dem Skisport, daraufhin folgen Fußball mit rund 24 Prozent und die Formel 1 mit knapp 19 Prozent. „Gesamt hat aber die Bedeutung von Skifahren für den Werbemarkt in den letzten fünf Jahren etwas abgenommen, während etwa die Formel 1 bedeutender wurde“, so Grell. Das liegt auch an sportlichen Erfolgen. 2019 gewann zuletzt Marcel Hirscher den Ski-Weltcup, dann löste nach und nach die Schweiz Österreich als erfolgreichste Nation ab. Im Fußball sorgte hingegen das Nationalteam für gute Stimmung im Land und in der Formel 1 dominierte zuletzt mit Red Bull ein österreichisches Team klar den Wettbewerb.