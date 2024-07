Neutorgasse fertig: Braucht es jetzt Stopptaste?

„Menschen nicht überfordern“

Da schrillen bei Wirtschaftsvertretern die Alarmglocken: Sie fordern eine „Verschnaufpause für die Innenstadt“ und keine weiteren Baustellen. „Man sollte die Menschen nicht überfordern und die Situation in Ruhe evaluieren. Wir wollen 2025 eine Studie mit der Stadt“, sagt Viktor Larissegger von der Wirtschaftskammer. Am Donnerstag wurden 1700 Unterschriften an Schwentner übergeben.