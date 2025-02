„Dieses Duell ist natürlich etwas ganz Besonderes“

Einen wird´s erwischen: Leipzig und Wolfsburg rittern am Mittwoch um ein Ticket für das Halbfinale des DFB-Cups. Ein Duell – in Abwesenheit des verletzten Leipzigers Xaver Schlager – mit vier Österreichern im Blickpunkt und im Zeichen der Revanche. Letzte Saison gab es den Hit in der zweiten Runde, gewann Wolfsburg mit 1:0. „Es wird Zeit, es besser zu machen“, sagt der wegen Fiebers fragliche Christoph Baumgartner in Anspielung auf das jüngste Duell.