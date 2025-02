United setzt Rotstift an: Nur noch Brot und Suppe!

Sportlich steckt das einst so große Manchester United schwer in der Krise, rangiert in der englischen Premier League aktuell nur auf Rang 15. Als wäre das nicht schon schlimm genug, herrschen bei den „Red Devils“ auch finanzielle Sorgen. Jim Radcliffe, seines Zeichens britischer Milliardär und Eigentümer von 25 Prozent der Anteile des Klubs, ist seit 2023 für das Fußballgeschäft zuständig und setzt den Sparkurs gnadenlos fort.