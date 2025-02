Stiftung sammelt Spenden für „Held von Villach“

Seit der syrische Essenslieferant in Villach den islamistischen Amoklauf eines 23-jährigen Landsmannes stoppen konnte, sieht er sich mit Hass und Drohungen konfrontiert. Er denkt sogar an einen Umzug! Der bekannte Wiener Aktivist und Stiftungsgründer Sebastian Bohrn Mena will den Helden jetzt unterstützen!