Krebspatient (63): „Du hast mein Leben gerettet!“

Tränenreiche Begegnung

Die beiden Männer fallen sich sofort, wie alte Freunde, in die Arme. „Schön zu sehen, dass es dir gut geht“, sagt der 34-jährige Viktor Schwabl. „Und auch meiner Familie geht’s wieder gut. Dank dir“, entgegnet Grabner. Seine Gattin und die zwei Töchter haben Tränen in den Augen, als Schwabl auch sie in die Arme nimmt.