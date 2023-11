Rekord-Blutspender: „Ich gehe, solange ich darf“

Für das Rote Kreuz ist der 38-Jährige ein echter Glücksgriff. „Die meisten, die so oft wie er da waren, sind älter“, sagt Roberta Thanner von der Rettungsorganisation. „Dass aber auch junge Menschen so aktiv sind, ist klasse. Wir brauchen den Nachwuchs.“ Im Winter wird durch Unfälle mehr Blut benötigt. Seine Blutgruppe – A positiv – kommt am häufigsten vor und ist daher gefragt. „Ich bin gesund und will anderen helfen“, sagt der 38-Jährige. Und er fügt hinzu: „Ich gehe, solange ich darf.“ Jetzt hat er bis zum 15. Jänner 56 Tage Zwangspause zum Regenerieren.