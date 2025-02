Ein verspäteter Auftakt für SW Bregenz

Vergangenen Freitag hatte zu viel Schnee auf dem Voitsberger Platz noch den Frühjahrsauftakt der Bregenzer verhindert. Heute dürfen die Schwarz-Weißen aber wirklich auf den Rasen, der Nachtrag steht auf dem Programm. Was für die Schwarz-Weißen logistisch aber nicht ohne war, erzählt Trainer Regi van Acker. „Wir sind gestern mit dem Großteil der Mannschaft gefahren. Heute sind noch Betreuer, die am Vortag arbeiten mussten, und zwei Spieler mit einem Kleinbus nachgekommen“, so der Belgier, „lieber hätten wir am letzten Freitag gespielt.“