Wieder Handyempfang: A1-Truck fuhr am Montag vor

A1-Truck steht jetzt in Adnet

Der Mobilfunkbetreiber A1 arbeitet mit Hochdruck daran, die Versorgung wieder aufzubauen. Montag früh machte sich der „A1-Truck“, der ansonsten bei Veranstaltungen im Einsatz ist, auf den Weg nach Adnet. Die mobile Station wurde auf einer Freifläche gegenüber der Volksschule in Betrieb genommen. „Es läuft für die Notversorgung alles nach Plan“, so ein Sprecher. Die Glasfaserversorgung musste am Montag aufgebaut werden. Ab Dienstag soll es wieder eine lückenlose Versorgung geben.