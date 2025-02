Schrumpfmodus bei Landesgrünzone

Wie das Land Vorarlberg in einer Aussendung mitteilte, wird die Landesgrünzone kleiner – und zwar um 0,07 Prozent. Das entspricht rund 9,5 Hektar Fläche. Hintergrund der Entnahme sind zwölf Betriebe, die in der Schutzzone errichtet worden sind. Der Verfassungsgerichtshof kam im Jahr 2022 zum Schluss, dass das Errichten von Betrieben in der Landesgrünzone illegal ist – auch wenn Sondergenehmigungen erteilt worden sind wie in den oben genannten Fällen.