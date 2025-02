Heiß: Wo gibt es in Wien die besten Krapfen?

„Krone“ testet sich durch Wien

Wir haben den Test gemacht und vier unterschiedliche Süßspeisen aus Germteig verkostet. Erste Station ist bei der Traditionsbäckerei Groissböck in der Filiale auf der Favoritenstraße. Kaum jemand kann an der Auslage vorbeigehen, ohne Gusto auf einen Krapfen zu bekommen. Wir bestellen einen klassischen Marillenkrapfen, den die meisten Kunden hier bestellen. „Wir verkaufen 80 Prozent mit Marillenmarmelade, 15 mit Vanillecreme und fünf Prozent mit Pistazienfüllung“, erzählt die Verkäuferin. Bevor wir ihn auf einem Teller überreicht bekommen, wird das Gebäck noch einmal mit Staubzucker bestreut. So oder so schmeckt er himmlisch. Nicht umsonst wurde die Konditorei Groissböck im Vorjahr zum Krapfen-Kaiser von „Gault&Millau“ gekürt. Und tatsächlich, der Teig ist flaumig und die Marmelade mit einem leichten Rumaroma köstlich. Trotzdem entschuldigt sich die Verkäuferin: „Wer ganz frische Krapfen möchte, die gerade aus dem Fett kommen, muss in die Filiale in der Neilreichgasse kommen.“