In Limbach wird endlich wieder das Bloch gezogen

Hochzeit wird nachgespielt

Im November 2023 haben die Vorarbeiten begonnen, so Oswald Faustner, Obmann des Verschönerungsvereins. Damit setzt sich eine Tradition fort, die für Limbach erstmals im Jahr 1921 belegt ist. „Wenn in einem ganzen Jahr niemand geheiratet hat, wurde im folgenden Jahr ein Bloch, also eine geschmückte Fichte als sogenannte Braut durchs Dorf gezogen und eine Hochzeit nachgespielt“, erklärt Faustner. Insgesamt werden sich 180 Personen am Hochzeitszug durch die Hauptstraße beteiligen.