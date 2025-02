Wow! Ein Kärntner wirft besser als NBA-Star Curry

26 von 27 Würfen versenkt

Klagenfurts neuer Guard Lukas Simoner hat von 27 Versuchen stolze 26 getroffen – das macht 96,3 Prozent. In der NBA führt Superstar Stephen Curry die Statistik an – mit 92,4 Prozent. Wobei Curry, der kürzlich sogar im Allstar-Game zum MVP gewählt worden ist, schon 172 Würfe geworfen hat und 159 versenken konnte. „Ein cooler Vergleich, der mich wirklich freut. So einen Lauf hatte ich bei den Freiwürfen noch nie – zuletzt bei Graz in der Bundesliga lief’s gar nicht“, grinst Simoner, der ja im Dezember zu den Piraten gewechselt ist.