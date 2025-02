Zusammenstoß auf Kreuzung in Lustenau

Am Freitag um 1.15 Uhr krachte es in der Gemeinde Lustenau. Ein Autolenker war dort auf der Lustenauer Straße unterwegs, als ein weiterer Autofahrer links in die Lustenauer Straße einbog und sich noch vor dem anderen Wagen einreihte. Weil der Sicherheitsabstand dann zu gering war, kam es zur Kollision.