Endlich! Die Koralmbahn rollt in genau einem Jahr

Genau morgen in einem Jahr, planmäßig am 15. Dezember 2025, bricht in Kärnten und der Steiermark ein neues Mobilitätszeitalter an: Die Koralmbahn verbindet Graz und Klagenfurt innerhalb von 45 Minuten. 80 Passagierzüge pro Tag werden mit bis zu 230 km/h über die Strecke zischen, unter anderem durch den Tunnel in der Koralm. 27 Jahre wird die Bauzeit betragen haben.