Rumänin „würzte“Suppe mit giftigem Putzmittel

„Es tut mir leid, was passiert ist. Eigentlich bin ich sonst ganz lieb“, beteuert die 48-jährige Rumänin am Donnerstag vor dem Landesgericht Feldkirch. Dummerweise kann sich die in Graz wohnhafte Reinigungskraft nicht mehr an den Vorfall vom Juli letzten Jahres in Hohenems erinnern. Sagt sie zumindest. Verantwortlich für die Teilamnesie macht sie ihre Alkoholisierung an besagtem Abend. „Ich weiß nur, dass ich mit meiner Schwester telefonierte und später die Polizei rief“, behauptet die Angeklagte.