Zwei Innenverteidiger fehlen Bullen bei Austria

Die genannten Faktoren machen die Aufgabe für die schwächelnden Bullen nicht leichter. Die Austria ist in Topform, hat in dieser Spielzeit daheim noch keine Partie verloren und ist seit der Niederlage in Wals-Siezenheim Ende September in der Liga ungeschlagen. „Die Austria ist aktuell in einer völlig anderen Situation als wir. Ihnen gelingt im Moment gefühlt alles, dementsprechend stehen sie in der Tabelle auch verdient gemeinsam mit Sturm ganz oben. Nichtsdestotrotz fahren wir nach Wien, um unsere Qualitäten zu zeigen. Auch wenn die Voraussetzungen dafür nicht ideal sind, liegt es an uns, den Bock umzustoßen und mit einer guten Leistung zu punkten“, meint Trainer Thomas Letsch in einer Aussendung.