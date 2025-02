Vorarlberg muss sparen: Woher mit den Millionen?

So kann es nicht weitergehen: Eigentlich wollte das Land Vorarlberg im Jahr 2024 keine neuen Schulden aufnehmen. Stattdessen hat man sich dazu entschlossen, 159 Millionen Euro aus den Rücklagen zu verwenden, um die Diskrepanz zwischen erwarteten Einnahmen und Ausgaben zu stopfen. Diese Entnahme aus dem „Sparstrumpf“ hat allerdings nicht gereicht – und zwar bei weitem nicht: In Summe hat das Land Vorarlberg im Vorjahr rund 84 Millionen Euro mehr ausgegeben als geplant, wie Wallner am Mittwochabend bekanntgegeben hat. Als Grund dafür führte er „notwendige Maßnahmen“ an: So habe das Land den gesamten Anteil des Zukunftsfonds Elementarpädagogik an die Gemeinden weitergeben, weiters seien das Landes-Stromkostenzuschussgesetz verlängert sowie diverse Sonderfinanzhilfen an die Gemeinden verteilt worden.