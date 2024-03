„Tschick“-Alternativen dämpften Zigaretten-Absatz

Egal in welcher Form, Österreich zählt in Europa nicht gerade zu den teuersten Ländern. Der Grund ist aber nicht, dass in Österreich die Preise so sanft erhöht wurden, sondern weil in einigen Nachbarländern die Preise rasant stiegen. Mittlerweile ist unter den Nachbarländern nur noch Slowenien und die Slowakei jeweils um gut einen Euro billiger. In Italien, Tschechien und Ungarn sind das Niveau ähnlich, in Deutschland, der Schweiz und vor allem Frankreich sind Zigaretten deutlich teurer, in Frankreich kostete eine Packung mittlerweile 10,50 Euro im Schnitt. Oft zahlen sich Fahrten über die Grenze und Kofferraumtransporte gar nicht mehr aus – was heimischen Trafikanten naturgemäß hilft.