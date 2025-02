Matthäus schockiert: „Das ist eine Demütigung!“

Um noch ein wenig Zeit von der Uhr zu nehmen, wechselte Vincent Kompany am Dienstag noch einmal in der 95. Minute: Für Jungstar Jamal Musiala kam Routinier Thomas Müller in die Partie. Nur wenige Sekunden später pfiff der Schiedsrichter ab. Wenig Verständnis für die späte Müller-Einwechslung hat Legende Lothar Matthäus. „Das ist eine Demütigung. Das hat mich traurig gemacht und es tut mir leid für ihn. Ich war schockiert“, so der deutsche Rekordnationalspieler bei Sky.