Alle 40 Minuten musste die Feuerwehr ausrücken

Florianis mit Mitgliederzuwachs

Ein deutliches Plus gab es aber nicht nur bei den Einsätzen, sondern auch die Zahl der Feuerwehrmitglieder ist auf 18.239 Mitglieder gestiegen. In Summe leisteten die Florianis rund 235.000 Einsatzstunden und konnten dabei 702 Menschen retten oder aus Notlagen befreien. „Diese beeindruckenden Zahlen unterstreichen die enorme Bedeutung der Feuerwehren für unser Bundesland“, so Kropf.