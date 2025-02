„War nicht nur Missbrauch, auch gefährlich“

Private Gutachten dürfen seit der Ausgliederung übrigens nicht mehr in der Remise gemacht werden, die Genehmigung wurde Ende 2023 zurückgelegt. Mitarbeiter erhielten schon im vergangenen Jahr eine „scharfe Verwarnung“. Auch das will Heilig-Hofbauer nicht einfach so stehen lassen. „Es hat sich herausgestellt, dass alle Kosten offiziell über die Salzburg AG abgerechnet wurden. Das heißt, die Verantwortlichen müssen gewusst haben, was geschehen ist.“ Wer trägt als am Ende die Verantwortung für die Geschehnisse?