Stadt legt nächsten Gang bei Radwege-Ausbau ein

Die Zahl der Pedalritter steigt in Wien kontinuierlich an – 12 Millionen Radler wurden 2023 gezählt – eine Steigerung von 3 Prozent zum Vorjahr. Dennoch hinkt Wien im bundesweiten Vergleich hinterher. Laut VCÖ beträgt der Radverkehrsanteil in Innsbruck 30 Prozent, in Bregenz 27 Prozent – in Wien sind es zehn.