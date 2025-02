Seinitz: „FPÖ ist nicht so radikal wie die AfD“

Wieso ist die Ampel gescheitert?

Schuld am Zusammenbruch der Ampel sei FDP-Chef Christian Lindner gewesen: „Ja, der hat die Ampel eigentlich zum Platzen gebracht. Durch seine Widerstandspolitik. Das waren Serien-Vetos, die er eingelegt hat. Aber das Phänomen war die Nicht-Führung von Bundeskanzler Scholz.“ Ob denn die aktuellen Gewalttaten in deutschen Städten wie Aschaffenburg oder München im aktuellen Wahlkampf der stark rechtsgerichteten AfD Stimmen gebracht hätten? Seinitz: „Die Lage ist erstaunlich stabil. Die zwanzig Prozent in den Umfragen für die AfD, die hat es vor Monaten schon gegeben. Und die dreißig Prozent für die CDU/CSU. Aber so wie die FDP abgestürzt ist in dieser Regierung, hat es die Ampel fertiggebracht, dass sich die AfD in den Umfragen verdoppelt. Von zuletzt zehn auf nunmehr zwanzig Prozent.“