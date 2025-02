Salzburger Busfahrer streiken am Donnerstag

Bei den Postbussen wird in der Busgarage in der Andreas-Hofer-Straße in der Stadt, in Zell am See, in St. Johann und in Tamsweg gestreikt, ebenso in der Albus-Zentrale in der Stadt. „Es ist ein Warnschuss. Deshalb wollen wir auch so wenig Fahrgäste wie möglich treffen“, erklärt Friedrich Schinagl, Landes-Vorsitzender der Gewerkschaft Vida.