Toter Obdachloser: Keine Hinweise auf Verbrechen

Der Tod des obdachlosen Mannes, der Montagfrüh in einer Garagenausfahrt in Wien-Neubau entdeckt wurde, ist entgegen früherer Befürchtung nicht auf Fremdverschulden zurückzuführen. Der 28-jährige Mann war am Montag von einer Autofahrerin gefunden worden, die ihn leicht angefahren hatte.