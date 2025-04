Wie das „Rote Wien“ überraschend zu Geld kam

Zum anderen steht der Begriff „Rotes Wien“ für eine bestimmte Politik der Wiener Gemeindeverwaltung in der Zeit von März 1919 – dem Datum der ersten Gemeinderatswahlen nach allgemeinem, gleichem und geheimen Wahlrecht für beide Geschlechter – bis zum Februar 1934, den drei Tagen des österreichischen Bürgerkrieges. In dieser Zeit beginnt ein kommunales Experiment: Die Gemeinde betreibt eine ganz bestimmte Form von Sozialpolitik, die für das damalige Europa einzigartig war. Es gab zwar ähnliche Experimente in Frankfurt oder Zürich, aber in dieser Form, Sozialpolitik zu begreifen, ist in Wien einzigartig gewesen.