Wiener Ärzte immer öfter Opfer von Hass im Netz

Die Pandemie ist längst vorbei, was aber geblieben ist, sind die verbalen Angriffe und Drohungen gegenüber Ärzten im Netz. Eine Studie von Peter Hajek im Auftrag der Ärztekammer unter 1000 Medizinern zeigt, dass mehr als die Hälfte in den vergangenen zwei Jahren verbaler und psychischer Gewalt ausgesetzt waren. Rund ein Fünftel der niedergelassenen Ärzte war mit persönlichen Drohungen per E-Mail konfrontiert. Untergriffige Kommentare auf sozialen Medien haben 30 Prozent der Befragten erhalten.